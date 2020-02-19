На Банковій підприємці вимагають скасування фіскалізації

Близько 2 тис. людей вимагають скасування фіскалізації фізичних осіб-підприємців біля будівлі Офісу Президента. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Станом на 10:45 протестувальники зайняли площу біля Офісу Президента. Вони встановили гучномовці і виступають перед входом в будівлю.

Прилеглі до Офісу Президента вулиці не перекрито, правоохоронці забезпечують правопорядок.

Учасники тримають прапори з символікою "Національного корпусу", "Європейської солідарності", "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і "SaveФОП!". На акції виступила депутат від фракції "Євросолідарність" Ніна Южаніна.

Активісти вимагають скасувати фіскалізацію ФОП і зберегти спрощену систему оподаткування і звітності.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський ініціював введення дворічного мораторію на перевірку фізосіб-підприємців.

Крім того, Нацбанк заборонив ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.

Також повідомлялося, що партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни торкнутися фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.