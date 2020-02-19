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19 лютого 2020, середа, 11:26 11
Кабмін 2020-02-19T11:50:08+02:00
Українські Новини
На Банковій підприємці вимагають скасування фіскалізації

На Банковій підприємці вимагають скасування фіскалізації

Елизавета Кесельман
Кабмін, мітинги, Офіс Президента України, ФОП, Фіскалізація ФОП
Страйки біля Офісу Президента
Страйки біля Офісу Президента

Близько 2 тис. людей вимагають скасування фіскалізації фізичних осіб-підприємців біля будівлі Офісу Президента. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Станом на 10:45 протестувальники зайняли площу біля Офісу Президента. Вони встановили гучномовці і виступають перед входом в будівлю.

Прилеглі до Офісу Президента вулиці не перекрито, правоохоронці забезпечують правопорядок.

Учасники тримають прапори з символікою "Національного корпусу", "Європейської солідарності", "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і "SaveФОП!". На акції виступила депутат від фракції "Євросолідарність" Ніна Южаніна.

Активісти вимагають скасувати фіскалізацію ФОП і зберегти спрощену систему оподаткування і звітності.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський ініціював введення дворічного мораторію на перевірку фізосіб-підприємців.

Крім того, Нацбанк заборонив ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.

Також повідомлялося, що партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни торкнутися фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.

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