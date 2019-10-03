"Слуга народа" хочет запретить ФЛП предоставлять услуги

Партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Если говорить о третьей группе, я не понимаю, в чем проблема поднять порог. Если люди платят 5% от налоговой нагрузки, бизнес на общей системе платит меньше 5%, платит 2-3% от оборота. Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если совместить эти вещи, чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", - сказал он.

Также Гетманцев отметил, что первую группу ФЛП в "Слуге народа" намерены реформировать, ввести патент на индивидуальную деятельность, всех самозанятых объединить с первой группой. При этом пока четкой концепции этого нововведения нет.

Как сообщали Українські Новини, Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы.

Тем временем НБУ опроверг информацию об ограничении ФЛП в использовании собственных средств.