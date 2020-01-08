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08 января 2020, среда, 19:13 178
Экономика 2020-01-08T20:15:02+02:00
Українські Новини
Нацбанк запретил ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на личные потребности

Нацбанк запретил ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на личные потребности

Ольга Фандорина
ФЛП, ФОПы, НБУ, Нацбанк

Вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности. Постановление Нацбанк опубликовал на официальном сайте 2 января, передает Экономическая правда

К постановлению о порядке открытия и закрытия банковских счетов добавлен абзац о запрете на осуществление расходов со счета ФЛП на собственные нужды.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями", - говорится в постановлении.

Также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей ФОПы могут перечислить средства из предпринимательских счетов на личные счета. И уже с личного счета можно использовать деньги на собственные нужды.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало года в Украине было зарегистрировано около 1,8 млн ФЛП, из них 1,3 млн - плательщики единого налога. Также за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФОПы.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

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