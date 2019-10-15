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15 октября 2019, вторник, 21:46 1877
Политика 2019-10-15T21:46:09+03:00
Українські Новини
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП

Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП

Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Владимир Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверку физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В Офисе Президента Глава государства проконсультировался с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами - сопредседателями межфракционного депутатского объединения "За ФЛП" и представителями Кабинета Министров, чтобы сформировать общую позицию относительно малых предпринимателей.

Президент отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать, поэтому он поручил ввести мораторий на проверку ФЛП на два года для всех категорий, кроме "рисковых" вроде ювелирного бизнеса.

Таким образом Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящих электронный чек.

Все должны платить - Зеленский поддерживает внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

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