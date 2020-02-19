Около двух тысяч человек требуют отмены фискализации ФЛП возле Офиса Президента

Около 2 тыс. человек требуют отмены фискализации физических лиц-предпринимателей возле здания Офиса Президента. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий. По состоянию на 10:45 протестующие заняли площадь возле Офиса Президента. Они установили громкоговорители и выступают перед входом в здание. Прилегающие к Офису Президента улицы не перекрыты, правоохранители обеспечивают правопорядок. Участники держат флаги с символикой "Национального корпуса", "Европейской солидарности", "Всеукраинского объединения "Свобода" и "SaveФОП!". На акции выступила депутат от фракции "Евросолидарность" Нина Южанина. Активисты требуют отменить фискализацию ФЛП и сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности. Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года Президент Владимир Зеленский инициировал введение двухлетнего моратория на проверку физлиц-предпринимателей. Кроме того, Нацбанк запретил ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на личные потребности. Также сообщалось, что партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.