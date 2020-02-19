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19 лютого 2020, середа, 05:40 11 Інфографіка
Суспільство 2020-02-19T07:15:02+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд визначив середню зарплату для нарахування пенсії

Пенсійний фонд визначив середню зарплату для нарахування пенсії

Ярина Вацяк
Пенсійний фонд, середня зарплата, нарахування пенсій, пенсія
Зарплата. Фото: pixabay
Зарплата. Фото: pixabay

Показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, який враховується під час обчислення пенсії Пенсійного фонду України затвердив.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - йдеться в ньому.

Так, відповідно до статистики ПФУ, показник середньої заробітної плати за 2019 рік становив 9205,19 грн.

Середня зарплата. Інфографіка: ПФУСередня зарплата. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кожна п'ята людина отримує більше ніж 15 тисяч гривень на місяць. Зарплати понад 15 тис. грн були нараховані в грудні 21,3% працівникам, в тому числі, від 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, понад 20000,00 грн - 11,8%.

Тим часом, в 2028 році половина людей пенсійного віку не зможуть оформити пенсію в 60 років.

Також в ПФУ пояснили, що впливає на розмір виплат і чому у колишніх колег по роботі часто розміри пенсії різні.

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