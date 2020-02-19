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19 лютого 2020, середа, 05:30 4
Суспільство 2020-02-19T07:15:02+02:00
Українські Новини
Рекомендації для офісних працівників у разі ГРВІ

Рекомендації для офісних працівників у разі ГРВІ

Валерия Драгомирова
МОЗ, Рекомендації, ГРВІ, Коронавірус
ГРВІ. Таблетки. Фото: pixabay
ГРВІ. Таблетки. Фото: pixabay

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України оприлюднили рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США для підприємств і роботодавців з реагування на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні Центру на Facebook.

Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, повинні повідомити свого керівника та залишатися вдома.

У разі виходу на роботу працівників, у яких виявлені гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників і негайно відправити додому. Під час кашлю або чхання такі працівники повинні прикривати ніс і рот тканиною або згином ліктя.

Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби. Офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфікуючими засобами.

Працівники повинні обробляти руки дезінфікуючими спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд.

Слід регулярно очищати поверхню на робочому місці, в тому числі стільниці і дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Поки не рекомендується додаткова дезінфекція, крім звичайного прибирання.

Роботодавці повинні дотримуватися гнучкої політики, що дозволяє працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.


Раніше Українські Новини писали, як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ.

Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.

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