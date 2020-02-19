Рекомендації для офісних працівників у разі ГРВІ

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України оприлюднили рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США для підприємств і роботодавців з реагування на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні Центру на Facebook.

Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, повинні повідомити свого керівника та залишатися вдома.

У разі виходу на роботу працівників, у яких виявлені гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників і негайно відправити додому. Під час кашлю або чхання такі працівники повинні прикривати ніс і рот тканиною або згином ліктя.

Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби. Офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфікуючими засобами.

Працівники повинні обробляти руки дезінфікуючими спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд.

Слід регулярно очищати поверхню на робочому місці, в тому числі стільниці і дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Поки не рекомендується додаткова дезінфекція, крім звичайного прибирання.

Роботодавці повинні дотримуватися гнучкої політики, що дозволяє працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.



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