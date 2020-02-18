Богдан на Сейшелах нашел себе компанию. Он отдыхает с бизнесменом Ваврышем

Уволенный с поста руководителя Офиса президента Андрей Богдан отдыхает на Сейшельских островах. Но поехал он туда не один, а вместе с другом - бизнесменом Андреем Ваврышем. У последнего сегодня день рождения: он отпраздновал 41 год.

Об этом сообщают источники "Страны".

Андрей Ваврыш известен как основатель и CEO компании SAGA Development. Он не первый раз составляет Богдану компанию на отдыхе. В начале октября два Андрея вместе со спутницами - Анастасией Сличной и Татьяной Ваврыш - слетали в турецкую Каппадокию.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан возглавлял Офис Президента, а Ермак работал помощником Зеленского с 21 мая 2019 года. Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.

Ранее Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой.

Также сообщалось, что Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.

А в конце января глава Офиса Президента Богдан впервые с начала года появился на публике в Одессе.