Крупные налогоплательщики увеличили уплату единого соцвзноса до 5,2 млрд гривен

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.

Уплата налога с доходов физических лиц с заработной платы и единого социального взноса, начисленных плательщикам Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, в январе 2020 выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, с начала года в сводный бюджет поступило 1,2 млрд гривен налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 23,9%, или на 237,4 млн гривен больше, чем за январь 2019 года.

В январе предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 5,2 млрд гривен единого социального взноса, на 659,9 млн гривен, или на 14,3% больше прошлогодних показателей.

Также в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, или на 73,6 млн гривен выросли поступления по военному сбору, которого уплачено в государственный бюджет в размере 476,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 выросло на 12%.

Ранее крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 12,5% за 8 месяцев.