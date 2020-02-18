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18 февраля 2020, вторник, 11:26 20
Экономика 2020-02-18T11:26:28+02:00
Українські Новини
Крупные налогоплательщики увеличили уплату единого соцвзноса до 5,2 млрд гривен

Крупные налогоплательщики увеличили уплату единого соцвзноса до 5,2 млрд гривен

Анна Рудык
крупные налогоплательщики, Налоги, есв, офис крупных налогоплательщиков, Уплата налогов
Налоги. Фото: imp.name
Налоги. Фото: imp.name

В то время, как Рада разрешила подписать закон о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ, в январе крупные налогоплательщики увеличили уплату единого социального взноса (ЕСВ) в госбюджет на 14,3%, или на 660 млн гривен до 5,2 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.

Уплата налога с доходов физических лиц с заработной платы и единого социального взноса, начисленных плательщикам Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, в январе 2020 выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, с начала года в сводный бюджет поступило 1,2 млрд гривен налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 23,9%, или на 237,4 млн гривен больше, чем за январь 2019 года.

В январе предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 5,2 млрд гривен единого социального взноса, на 659,9 млн гривен, или на 14,3% больше прошлогодних показателей.

Также в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, или на 73,6 млн гривен выросли поступления по военному сбору, которого уплачено в государственный бюджет в размере 476,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 выросло на 12%.

Ранее крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 12,5% за 8 месяцев.

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