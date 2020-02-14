Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить

Пенсионный фонд напоминает о том, как будут расти пенсии в 2020 году. В этом году дважды вырастут минимальные пенсии. С 1 июля они достигнут 1712 грн (+74 грн), с 1 декабря 1769 грн (+57 грн). То есть за год повышение составит 131 грн, или 8%.

При этом пересчитают пенсии и тем, кто имеет сверхнормативный стаж, – для женщин это более 30 лет, для мужчин – более 35 лет. Так как за каждый "лишний" год положена доплата в 1% от минимальной пенсии (сейчас 16,38 грн), то с 1 июля доплата вырастет на 74 коп. за каждый год, а с 1 декабря – еще на 57 коп./год. Например, мужчина, имеющий 40 лет стажа, в итоге получит с 1 декабря аж на 6 грн 55 копеек больше, чем сейчас.

Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий составили пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд начал работать в приложении и украинцы могут оформить "Е-пенсию".

Напомним, ПФУ начал финансирование пенсий за февраль.