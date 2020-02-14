подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
14 февраля 2020, пятница, 05:20 4397
Общество 2020-02-14T05:20:01+02:00
Українські Новини
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить

Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить

Таня Войтюк
Пенсии, Пенсионный фонд, Пенсионеры, пенсии в Украине, Выход на пенсию, Страховой стаж, Пенсия
Пенсии
Пенсии

В то время как пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц, украинцы пытаются понять, как накопить себе на безбедную старость. О том, сколько и кому заплалят передает "Сегодня".

Пенсионный фонд напоминает о том, как будут расти пенсии в 2020 году. В этом году дважды вырастут минимальные пенсии. С 1 июля они достигнут 1712 грн (+74 грн), с 1 декабря 1769 грн (+57 грн). То есть за год повышение составит 131 грн, или 8%.

При этом пересчитают пенсии и тем, кто имеет сверхнормативный стаж, – для женщин это более 30 лет, для мужчин – более 35 лет. Так как за каждый "лишний" год положена доплата в 1% от минимальной пенсии (сейчас 16,38 грн), то с 1 июля доплата вырастет на 74 коп. за каждый год, а с 1 декабря – еще на 57 коп./год. Например, мужчина, имеющий 40 лет стажа, в итоге получит с 1 декабря аж на 6 грн 55 копеек больше, чем сейчас.

Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий составили пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд начал работать в приложении и украинцы могут оформить "Е-пенсию".

Напомним, ПФУ начал финансирование пенсий за февраль.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионный фонд Пенсионеры пенсии в Украине Выход на пенсию Страховой стаж Пенсия

Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как ...
Пенсионный фонд увеличил выплаты "Укрпочте" за дос...
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили,...
Пенсии в 2020 поднимут еще дважды: Минсоцполитики ...
Мендель в январе заработала больше Богдана, а Ермак – вообще ничего
"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%
Новости
Сенцов в футболке с портретом Котова.Фото: facebook.com/oleg.sentsov
Сенцов выступил в поддержку российскому активисту, надев футболку с его портретом 08:28
Коронавирус Covid-19: число заболевших превысило 64 тысячи человек 08:15 Инфографика
День рождения Коломойского. Епифаний отменил святого Валентина 07:00 Новости дня
"Секретный" опрос жителей ОРДЛО мог быть нацелен на оценку рейтингов Зеленского, что повлияет на политику в отношении этих территорий 06:18
НБУ укрепил гривну: курс валют на День влюбленных и выходные 06:00
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек 08:08
Шквальный ветер с очередным похолоданием: прогноз погоды на четверг 23:00
больше новостей
Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен 14:36
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея и Бангладеш 11:20
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
В Херсонской области планируется строительство городка для переселенцев из Крыма, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok