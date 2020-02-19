Кращі напої для профілактики застуди

Зимову пору року часто пов'язують з респіраторними захворюваннями, ознаками яких є кашель, біль у горлі та озноб. Усунути прояви застуди, а також зняти стрес і заспокоїтися допоможуть гарячі чаї. Українські Новини підібрали рецепти смачних напоїв.



Імбирний чай



Корінь імбиру – природний антисептик, допомагає впоратися з болем у горлі, зігріває і зміцнює імунітет. Тонкі скибочки можна додати в звичайний чай.

Але більший ефект дасть такий рецепт. Покладіть в заварювальний чайник або термос тонко нарізаний корінь імбиру і скибочки лимона, залийте окропом. Додайте в напій мед або цукор за смаком.

Імбирний чай. Фото: pixabay

Чай з шипшини

Цей класичний напій багатьом знайомий з дитинства. Вміст вітаміну С в шипшині є колосальним.

Для приготування такого напою слід залити 3 ложки подрібнених плодів 0,5 літрами окропу. Потім цей настій залиште в термосі на ніч. Вранці процідіть і смачні ліки готові.

Приймати по півсклянки 4 рази на день перед їжею.

Чай з шипшини. Фото: pixabay

Чай з коньяком

Чай з коньяком від застуди, випитий на ніч, полегшить стан: зніме озноб, послабить головний біль, викличе потовиділення і допоможе заснути.

Для його приготування потрібно заварити звичайний чорний чай і на склянку рідини додати 2 столові ложки коньяку і 1 чайну ложку меду.

Пийте гарячим перед сном.

Чай з коньяком. Фото: pixabay

Малиновий чай

Малина містить такі вітаміни, як C, A, B, PP (нікотинова кислота).

Існує багато рецептів для приготування напою.

Наприклад, на одну склянку окропу додайте дві ложки висушених ягід і кип'ятіть протягом п'яти хвилин. Потім дайте чаю настоятися близько десяти хвилин. Якщо ягід малини немає, підійде і малинове варення.

Під час чаювання найкраще лежати в ліжку, сховавшись під теплою ковдрою, щоб краще прогріти організм і збільшити потовиділення.

Малиновий чай. Фото: pixabay

Чай з квіток липи



Дозволяє поліпшити самопочуття. Для його приготування використовують сушене суцвіття. Липовий чай володіє ніжним ароматом і м'яким, медовим смаком. Допомагає боротися з жаром, покращує захисні функції організму, зменшує першіння в горлі і заспокоює.



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