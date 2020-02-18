В Одессу прибыл редкий военный самолет США

В Одессу прибыл военный самолет США C-40A Clipper.

Об этом говорится в сообщении АрмияInform.

Самолетов C-40A Clipper было выпущено всего 15 на заказ Корпуса морской пехоты США. Он является военной модификацией гражданского Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Первый C-40 Clipper поступил на вооружение ВМС США в начале 2001 года.

Самолет может оперативно трансформироваться и использоваться в трех конфигурациях: для перевозки войск, грузов или их комбинации. Он может взять на борт 121 военного (усиленную роту) или восемь стандартных морских контейнеров по 5000 фунтов каждый - всего около 17 тонн груза.

C-40A оснащены современной кабиной экипажа и системой предупреждения о возможном столкновении TCAS-II, бортовым оборудованием и двигателями, которые по шуму соответствуют норме Stage III. Они сертифицированы для дальних надводных операций. Два двигателя CFM56-7 позволяют преодолеть расстояние более 5500 км на скорости около 900 км в час. Ими стали заменять устаревший парк самолетов С-9 резерва авиации ВМС (Naval Air Reserve).

Напомним, в декабре эсминец Ross DDG-71 Военно-морских сил США зашел в порт Одессы в ходе планового визита в акваторию Черного моря.

Также 19 сентября транспортно-десантный корабль USNS Yuma (США) зашел в порт Одессы.

28 ноября корвет военно-морских сил Франции Commandant Birot зашел в порт Одессы. Корабль относится к классу легких корветов, его длина составляет 80 м, ширина - 10, а его экипаж состоит из 90 человек.