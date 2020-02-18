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18 лютого 2020, вівторок, 19:03 5
Політика 2020-02-18T19:22:06+02:00
Українські Новини
В Одесу прибув рідкісний військовий літак США

В Одесу прибув рідкісний військовий літак США

Ярина Вацяк
Одеса, українсько-американські відносини, C-40A Clipper, військовий корабель, військовий корабель США
C-40A Clipper. Фото: Думська
C-40A Clipper. Фото: Думська

Літак выйськово-повытряних сил Сполучених Штатыв Америки C-40A Clipper прибув в Одесу.

Про це повідомляэ сайт Міноборони АрміяInform.

Літак C-40A Clipper є військовою модифікацією цивільного Boeing-737 і використовується військово-морським флотом і військово-повітряними силами США. Їх було випущено всього 15 на замовлення Корпусу морської піхоти США. Перший C-40 Clipper поступив на озброєння ВМС США на початку 2001 року.

Літак може оперативно трансформуватися і використовуватися в трьох конфігураціях: для перевезення військ, вантажів або їхньої комбінації. Він може взяти на борт 121 військового (посилену роту) або вісім стандартних морських контейнерів по 5000 фунтів кожен – усього близько 17 тонн вантажу.

C-40A оснащені сучасною кабіною екіпажу і системою попередження щодо можливого зіткнення TCAS-II,  бортовим обладнанням і двигунами, які за шумом відповідають нормі Stage III. Вони сертифіковані для далеких надводних операцій. Два двигуни CFM56-7 дозволяють подолати відстань понад 5500 км на швидкості близько 900 км за годину. Ними почали замінювати застарілий парк літаків С-9 Резерву авіації ВМС (Naval Air Reserve).

Нагадаємо, в грудні есмінець Ross DDG-71 Військово-морських сил США зайшов в порт Одеси під час планового візиту в акваторію Чорного моря.

Також 19 вересня транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) зайшов у порт Одеси.

28 листопада корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси. Корабель належить до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а його екіпаж складається з 90 людей.

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