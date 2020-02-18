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  • Польза от глобального потепления. Гренландия планирует продавать воду тающих ледников
18 февраля 2020, вторник, 17:35 27
Европа 2020-02-18T17:47:25+02:00
Українські Новини
Польза от глобального потепления. Гренландия планирует продавать воду тающих ледников

Польза от глобального потепления. Гренландия планирует продавать воду тающих ледников

Кира Молчанова
Глобальное потепление, ледники, Гренландия, Вода
Ледники. Фото: nasa.gov
Ледники. Фото: nasa.gov

В Гренландии, которую хотел купить Дональд Трамп, планируют продавать талую воду с ледников в регионы, страдающие от засухи.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на министра индустрии и энергетики Йесса Сване.

По его словам, было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды. На данный момент начато девять проектов. В первую очередь власть ориентируется на коммерческие компании.

Сване подчеркнул, что с одной стороны глобальное потепление способствует таянию ледников, а с другой — приводит к засухе и дефициту воды.

"Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Дания впервые объявила, что безопасность Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

До этого ученые заявили, что в Гренландии скорость таяния льда за последние 26 лет увеличилось в семь раз. Полярные исследователи пришли к выводу, что за это время Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда — эта масса соответствует росту уровня мирового океана на 10,6 миллиметра.

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