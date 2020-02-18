Польза от глобального потепления. Гренландия планирует продавать воду тающих ледников

В Гренландии, которую хотел купить Дональд Трамп, планируют продавать талую воду с ледников в регионы, страдающие от засухи.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на министра индустрии и энергетики Йесса Сване.

По его словам, было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды. На данный момент начато девять проектов. В первую очередь власть ориентируется на коммерческие компании.

Сване подчеркнул, что с одной стороны глобальное потепление способствует таянию ледников, а с другой — приводит к засухе и дефициту воды.

"Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Дания впервые объявила, что безопасность Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

До этого ученые заявили, что в Гренландии скорость таяния льда за последние 26 лет увеличилось в семь раз. Полярные исследователи пришли к выводу, что за это время Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда — эта масса соответствует росту уровня мирового океана на 10,6 миллиметра.