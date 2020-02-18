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18 февраля 2020, вторник, 17:36 41
Общество 2020-02-18T17:48:13+02:00
Українські Новини
За год украинцев стало меньше на четверть миллиона человек

За год украинцев стало меньше на четверть миллиона человек

Ярина Вацяк
Украинцы, Госстат, Сокращение населения, Население Украины, Население
Население. Фото:2016-god.com
Население. Фото:2016-god.com

В то время, как фактическая численность населения в Киеве уже превысила 3 млн человек, в течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января составила 41 902,4 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 53 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-августа 2019 года численность населения Украины сократилась на 177 тыс. человек и на 1 сентября составила 41 976,2 тыс. человек.

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Тем временем, министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

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