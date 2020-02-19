День китов и мятного шоколада: что отмечают 19 февраля в Украине и мире

Сегодня, 19 февраля Международный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов.

19 февраля празднуют День китов

В Украине в 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила малый герб - трезубец.

В США сегодня отмечают Национальный день мятного шоколада, а во Франции проходит Национальный фестиваль Савойи.

В Мексике 19 февраля День вооруженных сил, а в Туркменистане День государственного флага

В Армении отмечают День дарения книг, а в Румынии День Бранкуши.

Неофициально в этот день можно отметить День счастливого выздоровевшего пациента, День самогонного аппарата, День райского наслаждения, День знакомства со своими лишними килограммами, а также День приятных ожиданий.

По православному календарю, 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского.

В народе верили, что морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также холода предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.

Именины отмечают:

Мария

Кристина

Максим

Иван

Марта

Марфа

Вукол (Вукола Смирнским)

Вакула

Василий

Юлиан

Севастьян.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 18 февраля, в Украине днем +4...+10 градусов, ночью -2...+3 градус. По всей территории Украины малооблачно, без осадков. Ветер 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 19 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 0,25 коп. и составляет 24,4431 UAH/USD. Курс гривны к евро на 19 февраля установлен на уровне 26,4291 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Українські Новини писали о том, что обещают звезды для каждого знака зодиака на 19 февраля.