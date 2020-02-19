День китов и мятного шоколада: что отмечают 19 февраля в Украине и мире

Сегодня, 19 февраля Международный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. 19 февраля празднуют День китов В Украине в 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила малый герб - трезубец. В США сегодня отмечают Национальный день мятного шоколада, а во Франции проходит Национальный фестиваль Савойи. В Мексике 19 февраля День вооруженных сил, а в Туркменистане День государственного флага В Армении отмечают День дарения книг, а в Румынии День Бранкуши. Неофициально в этот день можно отметить День счастливого выздоровевшего пациента, День самогонного аппарата, День райского наслаждения, День знакомства со своими лишними килограммами, а также День приятных ожиданий. По православному календарю, 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. В народе верили, что морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также холода предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве. Именины отмечают: Мария Кристина Максим Иван Марта Марфа Вукол (Вукола Смирнским) Вакула Василий Юлиан Севастьян. Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 18 февраля, в Украине днем +4...+10 градусов, ночью -2...+3 градус. По всей территории Украины малооблачно, без осадков. Ветер 5-10 м\/с. Прогноз погоды на 19 февраля. Карта: Укргидрометцентр Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 0,25 коп. и составляет 24,4431 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 19 февраля установлен на уровне 26,4291 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Українські Новини писали о том, что обещают звезды для каждого знака зодиака на 19 февраля.