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19 февраля 2020, среда, 05:30 16
Lifestyle 2020-02-19T05:30:02+02:00
Українські Новини
День китов и мятного шоколада: что отмечают 19 февраля в Украине и мире

День китов и мятного шоколада: что отмечают 19 февраля в Украине и мире

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоды, Праздники, именины, какой сегодня праздник, 19 феврадя, какой сегодня день
Киты. Фото: pixabay.com
Киты. Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 февраля Международный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов.

19 февраля празднуют День китов19 февраля празднуют День китов

В Украине в 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила малый герб - трезубец.

В США сегодня отмечают Национальный день мятного шоколада, а во Франции проходит Национальный фестиваль Савойи.

В Мексике 19 февраля День вооруженных сил, а в Туркменистане День государственного флага

В Армении отмечают День дарения книг, а в Румынии День Бранкуши.

Неофициально в этот день можно отметить День счастливого выздоровевшего пациента, День самогонного аппарата, День райского наслаждения, День знакомства со своими лишними килограммами, а также День приятных ожиданий.

По православному календарю, 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского.

В народе верили, что морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также холода предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.

Именины отмечают:

  • Мария
  • Кристина
  • Максим
  • Иван
  • Марта
  • Марфа
  • Вукол (Вукола Смирнским)
  • Вакула
  • Василий
  • Юлиан
  • Севастьян.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 18 февраля, в Украине днем +4...+10 градусов, ночью -2...+3 градус. По всей территории Украины малооблачно, без осадков. Ветер 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 19 февраля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 19 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 0,25 коп. и составляет 24,4431 UAH/USD. Курс гривны к евро на 19 февраля установлен на уровне 26,4291 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Українські Новини писали о том, что обещают звезды для каждого знака зодиака на 19 февраля.

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