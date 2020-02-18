За перші два тижні в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" захотіли взяти участь більше 4 тисяч бажаючих

Поки програму "Доступні кредиты5-7-9%" планують розширити, за перші два тижні її роботи було подано заявок на участь на загальну суму 2,04 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

775 громадян зареєструвалися на спеціальне безкоштовне навчання підприємництву.

Найбільше заявок було зареєстровано в Київській області — на суму 503,9 млн гривень.

На другому місці — Вінницька область — на 55 млн гривень.

Замикає трійку лідерів Одеська область, у якій подали заявок на участь у програмі на загальну суму 131,9 млн гривень.

При цьому в категорії "отримані кредити" лідирує Вінницька область.

Місцеві підприємці отримали за програмою 3,8 млн гривень.

На другому місці з сумою 1,5 млн гривень — Житомирська та Львівська області.

1,3 млн гривень отримали за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці Волині.

Як повідомляли Українські Новини, державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" для підприємців почала працювати з 1 лютого.

Програма "5-7-9%" розрахована на розвиток бізнесу суб'єктів малого і середнього підприємництва, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб, а річний дохід не перевищує суму 50 млн гривень.

Позики за програмою "5-7-9%" можуть видаватися на придбання або модернізацію основних засобів, а також об'єктів нерухомості та транспортних засобів, які будуть використовуватися в комерційних і виробничих цілях, а також на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, в яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень).