Зеленський не отримував результатів розслідування прослушки Гончарука

Президент Володимир Зеленський не отримував від правоохоронних органів жодних результатів розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Українським Новинам. "Не отримував (результатів)", - сказав Зеленський. За його словами, на даний момент розслідування ще триває і правоохоронні органи встановлюють всі обставини. Зеленський повідомив, що у нього немає інформації про те, хто конкретно причетний до прослуховування, і він не володіє інформацією про можливу причетність співробітників Управління держохорони і депутатів Ради. Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України засекретила інформацію по кримінальному провадженню за фактом його прослуховування на нараді з представниками Національного банку. 15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці. Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників.