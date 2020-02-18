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18 лютого 2020, вівторок, 14:00 11
Президент 2020-02-18T14:08:41+02:00
Українські Новини
Зеленський не отримував результатів розслідування прослушки Гончарука

Зеленський не отримував результатів розслідування прослушки Гончарука

Надежда Комендантова
прослуховування Гончарука, Володимир Зеленский, Олексій Гончарук, Прослуховування
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не отримував від правоохоронних органів жодних результатів розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Українським Новинам.

"Не отримував (результатів)", - сказав Зеленський.

За його словами, на даний момент розслідування ще триває і правоохоронні органи встановлюють всі обставини.

Зеленський повідомив, що у нього немає інформації про те, хто конкретно причетний до прослуховування, і він не володіє інформацією про можливу причетність співробітників Управління держохорони і депутатів Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України засекретила інформацію по кримінальному провадженню за фактом його прослуховування на нараді з представниками Національного банку.

15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників.

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