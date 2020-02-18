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18 февраля 2020, вторник, 13:44 51 Документ
Политика 2020-02-18T13:51:47+02:00
Українські Новини
Кличко разрешил "Свободе" провести "Бандеровские чтения" в зале Киевсовета бесплатно

Кличко разрешил "Свободе" провести "Бандеровские чтения" в зале Киевсовета бесплатно

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, мэр Киева, Всеукраинское объединение
Виталий Кличко. Фото: unian.net
Виталий Кличко. Фото: unian.net

Мэр Киева Виталий Кличко разрешил Всеукраинскому объединению (ВО) "Свобода" провести 8 февраля 2020 года "Бандеровские чтения" в помещениях Киевского городского совета бесплатно.

Об этом говорится в ответе Киевсовета на запрос Українських Новин.

"Согласно письму председателя фракции ВО "Свобода" в Киевском городском совете Юрия Сиротюка от 05.02.2020 о проведении в помещении Киевского городского совета VII "Бандеровской чтений" 08.02.2020 в сессионном зале и кулуарах происходило вышеупомянутое мероприятие.

Финансирование проведения мероприятия не проводилось из бюджета города Киева, информацией о смете события Киевский городской совет не обладает", - сказано в документе.

Напомним, 8 февраля, в Киеве состоялись уже VII "Бандеровские чтения", посвященные "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире". В ходе мероприятия, прошедшего в колонном зале Киевсовета, с речью выступили лидеры националистических организаций.

13 января депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") назвал Бандеру террористом.

2 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цыхоцки в совместном заявлении осудили героизацию Степана Бандеры, Ивана Липы и Андрея Мельника, а также считают их пропагандистами этнических чисток.

Как сообщали Українські Новини, 1 января около 600 человек провели митинг по случаю дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) в XX веке Степана Бандеры во Львове.

Источник : Українські новини
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