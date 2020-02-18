Не смотря на массовую критику законопроекта о дезинформации, Бородянский хочет его доработать до середины апреля, — Минкульт

Не смотря на массовую критику законопроекта о дезинформации, Бородянский хочет его доработать до середины апре

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено до середины апреля доработать законопроект о дезинформации, который просили не вносить в Кабинет Министров.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"На этой неделе будет сформирована рабочая группа из юристов и экспертов, которая будет дорабатывать это закон. В течение еще 2 месяцев, плюс-минус, мы его доработаем", — сказал он.

Бородянский также отметил, что встречался с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по поводу критики организацией законопроекта о дезинформации, внимательно послушал замечания и констатировал, что государство должно "жить своим умом".

Законопроект о дезинформации массово критикуют как журналисты, так и политики. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир обеспокоен содержанием положений законопроекта о дезинформации и готов провести его юридическую экспертизу.

В заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы говорится, что законопроект о борьбе с дезинформацией и регулировании деятельности СМИ угрожает свободе слова.