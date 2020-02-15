Ураганы со снегопадами уйдут: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине на Сретение

Непогода в Украине с ураганами и сильными снегопадами этой зимой, похоже, закончились. Погода порадует не только в День влюбленных, но и на выходных. 15 и 16 февраля никаких ураганов и снегопадов – будет тепло и местами небольшие осадки.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в субботу и воскресенье сильного ветра в Украине уже не будет. Ожидается северо-западный с переходом в воскресенье на юго-западный (смотрите прогноз силы ветра на карте).

"Осадки также – ничего серьезного. Разве что 15 февраля на западе и севере местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха существенно не изменится, в субботу 1-5 градусов тепла, в воскресенье 3-8 градусов. На юге на несколько градусов теплее", – написала Диденко.

В Киеве суббота будет с облаками и временными небольшими осадками, в воскресенье – в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля 3 градуса тепла, 16 февраля – до +6.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.