От коронавируса вылечились около 13 тысяч человек по всему миру

Количество людей, которые выздоровели от смертоносного коронавируса, приближается к отметке 13 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Согласно данным, количество тех, которым удалось выздороветь от коронавируса возросло до 12 877 человек. В то же время, количество инфицированных достигает до 73 335 человек, большая часть которых находится на территории материкового Китая.

Также известно о 1873 летальных случаях, связанных с коронавирусом по всему миру.

Как сообщали Українські Новини, в Китае собираются уничтожить деньги, которые ходили во время коронавируса.

Кроме того, в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Также сообщалось о том, специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя, а место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители.