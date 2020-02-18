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18 февраля 2020, вторник, 11:54 47
Мир 2020-02-18T11:56:52+02:00
Українські Новини
От коронавируса вылечились около 13 тысяч человек по всему миру

От коронавируса вылечились около 13 тысяч человек по всему миру

Елизавета Кесельман
Статистика данных, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, эвакуация украинцев из Китая, Количество вылечившихся от коронавируса
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Количество людей, которые выздоровели от смертоносного коронавируса, приближается к отметке 13 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.comСкриншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Согласно данным, количество тех, которым удалось выздороветь от коронавируса возросло до 12 877 человек. В то же время, количество инфицированных достигает до 73 335 человек, большая часть которых находится на территории материкового Китая.

Также известно о 1873 летальных случаях, связанных с коронавирусом по всему миру.

Как сообщали Українські Новини, в Китае собираются уничтожить деньги, которые ходили во время коронавируса.

Кроме того, в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса. 

Также сообщалось о том, специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя, а место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители.

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