подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • В Китае собираются уничтожить деньги, которые ходили во время коронавируса
17 февраля 2020, понедельник, 18:38 195
Азия 2020-02-17T19:01:46+02:00
Українські Новини
В Китае собираются уничтожить деньги, которые ходили во время коронавируса

В Китае собираются уничтожить деньги, которые ходили во время коронавируса

Кира Молчанова
Китай, Деньги, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Власти Китая планируют убрать из оборота купюры, которые были в обращении во время эпидемии коронавируса.

Об этом 17 февраля сообщает телеканал CNN.

Утоняются, что купюры подвергнут глубокой очистке, а некоторые банкноты уничтожат.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус может сохраняться в течение по меньшей мере нескольких часов на поверхности.

Теперь китайские банки обеззараживают наличные деньги с помощью приборов с ультрафиолетовым светом и высокой температурой, после чего хранят в течение 7-14 дней, прежде чем опять выпустить в оборот.

Деньги, которые попадут в банк из больниц, стихийных рынков и других мест с высоким риском инфицирования, будут "специально обработаны" и отправлены обратно в Центральный банк вместо рециркуляции.

Чтобы компенсировать количество денежной массы, банки выпустят новые наличные. Так, в январе банк выделил 4 млрд юаней ($573 млн) в новых банкнотах в Ухань.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав определил 2 места для содержания эвакуированных из Китая людей, но не сказал, о каких населенных пунктах идет речь.

Вместе с этим, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что в санаториях нельзя размещать карантины.

Больше новостей о: Китай Деньги Коронавирус Коронавирус в Китае

Из-за коронавируса в Китае начались перебои с инте...
В январе денежная база сократилась на 1,6% до 469,...
Самый страшный вирус в мире - это паника, - Зоряна...
Эвакуация украинцев из Уханя: в Раде заявили о нез...
В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс гривен за пару
Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей
Новости
ВКС потратит почти 100 тысяч гривен на парковку для судей 20:31
В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс гривен за пару 20:19
МИД Украины требует от России срочно вернуть украинских рыбаков 19:54
В Эмиратах разрешили запуск первой в арабском мире атомной электростанции 19:53
В Гонконге вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги из-за дефицита, вызванного коронавирусом 19:40
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok