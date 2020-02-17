Место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители

Кабинет Министров на внеочередном заседании в понедельник выделил средства на медико-санитарное наблюдение за эвакуированными гражданами из китайского города Ухань.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.



"Эвакуация состоится согласно всем рекомендациям ВОЗ. На борт самолета смогут попасть только те украинцы, которые не имеют симптомов заболевания и пройдут в аэропорту медицинский контроль", - отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



На борту будут присутствовать украинские медики, которые будут сопровождать эвакуированных украинцев, а в дальнейшем находиться вместе с эвакуированными гражданами в месте изоляции и проводить медико-санитарное наблюдение за ними.



"Всего людей, нуждающихся в обсервации, на сегодняшний день около ста: 65 эвакуированных человек, 18 членов экипажа, 3 медика, 4 работника ГосЧС и по 2 работника Государственной таможенной службы Украины и Государственной пограничной службы Украины. Все члены команды прошли соответствующее обучение, организованное Центром общественного здоровья. Члены экипажа, команды сопровождения, таможенной и пограничной служб будут находиться в костюмах биозащиты. Сразу после приземления самолет будет направлен на санитарную стоянку. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной перемещаются отдельными транспортными средствами", - говорится в сообщении.



При этом медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации.



Место для содержания эвакуированных людей также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.



При этом размер средств, выделенных правительством, в сообщене уточняется.



Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения определило 2 места для содержания людей, эвакуированных из Уханя (Китай), но не называет их расположение.



Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса COVIN-2019 на территории Уханя (Китай).



Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.