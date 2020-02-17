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17 февраля 2020, понедельник, 23:45 61
Кабмин 2020-02-17T23:46:03+02:00
Українські Новини
Место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители

Место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители

Валерия Драгомирова
Кабмин, средства, Ухань, Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя
Коронавирус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавирус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·

Кабинет Министров на внеочередном заседании в понедельник выделил средства на медико-санитарное наблюдение за эвакуированными гражданами из китайского города Ухань.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Эвакуация состоится согласно всем рекомендациям ВОЗ. На борт самолета смогут попасть только те украинцы, которые не имеют симптомов заболевания и пройдут в аэропорту медицинский контроль", - отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

На борту будут присутствовать украинские медики, которые будут сопровождать эвакуированных украинцев, а в дальнейшем находиться вместе с эвакуированными гражданами в месте изоляции и проводить медико-санитарное наблюдение за ними.

"Всего людей, нуждающихся в обсервации, на сегодняшний день около ста: 65 эвакуированных человек, 18 членов экипажа, 3 медика, 4 работника ГосЧС и по 2 работника Государственной таможенной службы Украины и Государственной пограничной службы Украины. Все члены команды прошли соответствующее обучение, организованное Центром общественного здоровья. Члены экипажа, команды сопровождения, таможенной и пограничной служб будут находиться в костюмах биозащиты. Сразу после приземления самолет будет направлен на санитарную стоянку. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной перемещаются отдельными транспортными средствами", - говорится в сообщении.

При этом медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации.

Место для содержания эвакуированных людей также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.

При этом размер средств, выделенных правительством, в сообщене уточняется.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения определило 2 места для содержания людей, эвакуированных из Уханя (Китай), но не называет их расположение.

Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса COVIN-2019 на территории Уханя (Китай).

Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.

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Место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители
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