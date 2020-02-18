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18 февраля 2020, вторник, 11:45 18
Политика 2020-02-18T11:49:06+02:00
Українські Новини
Эскалация на Донбассе: МИД призывает международное сообщество осудить российскую атаку

Эскалация на Донбассе: МИД призывает международное сообщество осудить российскую атаку

Елизавета Драбкина
МИД, Ситуация в зоне ООС, война на Донбассе
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество осудить эскалацию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении спикера МИДа Екатерины Зеленко в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв", - написала она.

Отмечается, что это нарушение последних договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

МИД призывает международное сообщество осудить эскалацию конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, во вторник пресс-служба операции Объединенных сил сообщила о гибели одного военного и ранении еще 4 в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

Тем временем, Зеленский срочно собирает СНБО.

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