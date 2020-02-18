Аваков за принятие закона о коллаборантах до выборов на Донбассе

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает целесообразным до выборов на Донбассе принять закон о коллаборантах (об амнистии жителей Донбасса). Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV 17 февраля вечером, передают Українськi Новини.

По его словам, согласно такому закону, жители неподконтрольных территорий Донбасса, которые выполняли социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

"Перед тем, как пройдут выборы (на Донбассе), перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят закон о коллаборантах", - сказал он.

По мнению Авакова, этот закон "очень прост".

Он считает, что под амнистию должны попасть только граждане, которые выполняли социально значимую работу, а боевики нет, поскольку они убивали и грабили.

"Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков", - пояснил он.

При этом в отношении тех, кто на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержении власти насильственным путем, участвовал в убийствах, должно применяться исключительно уголовное преследование.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков исключает участие боевиков, которые воевали против Украины, в совместных полицейских патрулях во время местных выборов на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский предложил секторальное разведение войск на Донбассе.