В Украину едет очередная миссия МВФ

Эксперты Международного валютного фонда посетят Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Об этом говорится в сообщении МВФ со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана, передают Українські Новини.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - сказал Люнгман.

При этом сроки пребывания экспертов МВФ в Украине не уточняются.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне (США) сообщила, что Украина должна выполнить все условия Международного валютного фонда (МВФ) для получения финансирования по новой программе.

В начале декабря 2019 Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.

Ранее в НБУ заявляли, что новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы.