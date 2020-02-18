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18 февраля 2020, вторник, 09:12 146
Политика 2020-02-18T09:12:47+02:00
Українські Новини
В Украину едет очередная миссия МВФ

В Украину едет очередная миссия МВФ

Надежда Комендантова
Миссия МВФ, Украина-МВФ, Визит в Украину, МВФ
Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG
Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG

Эксперты Международного валютного фонда посетят Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Об этом говорится в сообщении МВФ со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана, передают Українські Новини.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - сказал Люнгман.

При этом сроки пребывания экспертов МВФ в Украине не уточняются.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне (США) сообщила, что Украина должна выполнить все условия Международного валютного фонда (МВФ) для получения финансирования по новой программе.

В начале декабря 2019 Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.

Ранее в НБУ заявляли, что новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы.

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В Украину едет очередная миссия МВФ
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