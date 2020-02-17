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17 февраля 2020, понедельник, 20:53 26
Силовые структуры 2020-02-17T20:55:38+02:00
Українські Новини
НАБУ планирует арендовать тир для стрельбы из штурмовой винтовки за 0,5 млн гривен

НАБУ планирует арендовать тир для стрельбы из штурмовой винтовки за 0,5 млн гривен

Валерия Драгомирова
Prozorro, Аренда, НАБУ, Тир для стрельбы
Тир (иллюстрация). Фото: pixabay
Тир (иллюстрация). Фото: pixabay

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) планирует арендовать тир для стрельбы из пистолета и штурмовой винтовки за 480 тыс. гривен.

Об этом говорится планах закупок ведомства в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Бюро планирует арендовать стрелковый тир для стрельбы на 400 часов.
Объявление было обнародовано 14 февраля.

Ожидаемая стоимость аренды тира - 480 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ объявило тендер на закупку 90 пар беговых кроссовок за 0,4 млн гривен.

Подошва должна быть амортизирующей резиновой с нескользящим профилем, носок и пятка должны быть усилены дополнительным слоем основного материала, форма колодки должна максимально повторять форму стопы.

Ранее МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку. 

Кроме того, Высший антикоррупционный суд планировал купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.

Тем временем высший антикоррупционный суд планирует потратить 90 тыс. гривен на оплату парковок для собственных нужд.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки: февраль.

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