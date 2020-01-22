МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку

Министерство иностранных дел с 26 по 31 декабря 2019 года купило у физических лиц–предпринимателей сувенирные чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за единицу.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Держзакупівлі.Онлайн", передают Українські Новини.

Общая сумма закупок министерства у ФЛП в декабре составила 681 750 гривен.

Так, министерством было приобретено 125 пледов за 193 750 гривен у поставщика товаров Ольги Реки, что составляет 1 550 гривен за единицу.

Также 120 сувенирных чашек за 189 500 гривен МИД приобрел у Игоря Стеколенко (1 579 гривен за единицу), 95 ювелирных изделий за 172 000 гривен (1 810 гривен за единицу) – у Валерия Гаврилюка и 140 керамических изделий за 126 500 гривен (903 гривны за единицу) – у Марты Родионовой.

Кроме этого, в январе МИД закупил у ФЛП услуги кафе, услуги по организации питания и подаче напитков на территории министерства на общую сумму 597 000 гривен.

Стоимость услуг по организации питания составила 199 000 гривен (поставщик услуг – Татьяна Дерезюк), услуг по подаче напитков – 199 000 гривен (поставщик - Елена Палагнюк) и услуг кафе – 199 000 гривен (Катерина Кириченко).

При этом закон о государственных закупках не распространяется на случаи, когда ожидаемая стоимость по каждому отдельному предмету закупки товаров не равна и не превышает 200 000 гривен, а работ – 1,5 млн гривен, что исключает проведение тендера на закупки в данном случае.

Как сообщали Українські Новини, ГБР расследует закупку Минобороны пластиковой посуды и дизтоплива у одной и той же фиктивной фирмы.