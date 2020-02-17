ВКС потратит почти 100 тысяч гривен на парковку для судей

Высший антикоррупционный суд планирует потратить 90 тыс. гривен на оплату парковок для собственных нужд.

Об этом говорится планах закупок ведомства в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Объявление "Услуги по оплате парковки на улицах города для нужд Высшего антикоррупционного суда" размещено 6 февраля.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки: февраль.

Ожидаемая стоимость закупки услуги - 90 тыс гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд планировал купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.

А также ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд хочет купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен.

А тем временем, в НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 100 гривен за пару.