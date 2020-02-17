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17 февраля 2020, понедельник, 20:31 4
Судебная власть 2020-02-17T20:31:32+02:00
Українські Новини
ВКС потратит почти 100 тысяч гривен на парковку для судей

ВКС потратит почти 100 тысяч гривен на парковку для судей

Ольга Фандорина
ВКС, Высший конституционный суд, Закупки, Парковка
Парковка автомобилей. Фото: 112.ua
Парковка автомобилей. Фото: 112.ua

Высший антикоррупционный суд планирует потратить 90 тыс. гривен на оплату парковок для собственных нужд.

Об этом говорится планах закупок ведомства в системе публичных закупок Prozorro, передают Українськi Новини.

Объявление "Услуги по оплате парковки на улицах города для нужд Высшего антикоррупционного суда" размещено 6 февраля.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки: февраль.

Ожидаемая стоимость закупки услуги - 90 тыс гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд планировал купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.

А также ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд хочет купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен.

А тем временем, в НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 100 гривен за пару.

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