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17 февраля 2020, понедельник, 19:54 18
Внешняя политика 2020-02-17T19:55:07+02:00
Українські Новини
МИД Украины требует от России срочно вернуть украинских рыбаков

МИД Украины требует от России срочно вернуть украинских рыбаков

Ольга Фандорина
МИД Украины, Россия, российская агрессия, Украинские рыбаки

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украинские дипломаты призвали Россию безотлагательно предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа.

"В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Крыму арестовали украинских рыбаков, захваченных Россией.

В России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства.

В Азовском море захватили рыбаков: полиция открыла дело.

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