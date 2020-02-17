МИД Украины требует от России срочно вернуть украинских рыбаков

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украинские дипломаты призвали Россию безотлагательно предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа.

"В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Крыму арестовали украинских рыбаков, захваченных Россией.

В России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства.

В Азовском море захватили рыбаков: полиция открыла дело.