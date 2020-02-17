У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом

У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронаві

В Гонконзі біля супермаркету Wellcome озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу на суму приблизно 218 доларів. Дефіцит туалетного паперу викликаний тим, що через спалах коронавірусу COVID-19 жителі міста панічно її скуповують. Про це повідомляє BBC.

Пограбування сталося в районі Монг Кок біля супермаркету Wellcome, де працівник служби доставки вивантажив рулони туалетного паперу. Три чоловіки, озброївшись ножами, напали на працівника.

Незабаром поліція заарештувала двох грабіжників і повернула частину рулонів.

Влада стверджує, що чутки про брак продуктів і побутових товарів - брехня, адже їх поставка здійснюється стабільно. Але по всьому місту жителі масово скуповують рис, макарони, чистячі засоби. А маски та дезинфікуючі засоби для рук купити дуже складно.

Також в Сінгапурі люди панічно скуповують туалетний папір, маски для обличчя та деззасоби, адже в країні вже є підтверджені випадки захворювання коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, кількість померлих від коронавіруса COVID-19 китайців досягло 1 770 осіб.

Також експерти у сфері охорони здоров'я прогнозують, що епідемія коронавіруса поступово йде на спад.