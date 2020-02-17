підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом
17 лютого 2020, понеділок, 19:48 2
Азія 2020-02-17T19:48:26+02:00
Українські Новини
У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронаві

У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом

Елена Новикова
Гонконг, Сінгапур, туалетний папір, Грабіжники, Збройне пограбування, Коронавірус
Туалетний папір. Фото: pixabay
Туалетний папір. Фото: pixabay

В Гонконзі біля супермаркету Wellcome озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу на суму приблизно 218 доларів. Дефіцит туалетного паперу викликаний тим, що через спалах коронавірусу COVID-19 жителі міста панічно її скуповують. Про це повідомляє BBC.

Пограбування сталося в районі Монг Кок біля супермаркету Wellcome, де працівник служби доставки вивантажив рулони туалетного паперу. Три чоловіки, озброївшись ножами, напали на працівника.

Незабаром поліція заарештувала двох грабіжників і повернула частину рулонів.

Влада стверджує, що чутки про брак продуктів і побутових товарів - брехня, адже їх поставка здійснюється стабільно. Але по всьому місту жителі масово скуповують рис, макарони, чистячі засоби. А маски та дезинфікуючі засоби для рук купити дуже складно.

Також в Сінгапурі люди панічно скуповують туалетний папір, маски для обличчя та деззасоби, адже в країні вже є підтверджені випадки захворювання коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, кількість померлих від коронавіруса COVID-19 китайців досягло 1 770 осіб.

Також експерти у сфері охорони здоров'я прогнозують, що епідемія коронавіруса поступово йде на спад.

 

Більше новин про: Гонконг Сінгапур туалетний папір Грабіжники Збройне пограбування Коронавірус

МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю
Україна евакуює з китайського Уханя до 25 іноземців
Новини
МЗС України вимагає від Росії терміново повернути українських рибалок 19:54
У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом 19:48
ЮНІСЕФ має намір поставити в Україну 1,2 млн доз вакцин проти кору, краснухи і паротиту 19:24
В Україні кожна п'ята людина отримує більше 15 тисяч гривень на місяць 19:22
У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Росією 18:47
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією 15:47
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
Портнов запропонував Раді скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці 18:06
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok