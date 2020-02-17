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17 февраля 2020, понедельник, 18:06 37
Верховная Рада и партии 2020-02-17T18:08:34+02:00
Українські Новини
Портнов предложил Раде отменить амнистию участникам Майдана в честь 6-й годовщины

Портнов предложил Раде отменить амнистию участникам Майдана в честь 6-й годовщины

Татьяна Зотова
Андрей Портнов, Верховная Рада Украины, Евромайдан, Годовщина Евромайдана, Амнистия
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрей Потнов предложил депутатам Верховной Рады Украины отменить амнистию участникам Евромайдана в честь 6-й годовщины событий, а именно зарегистрировать в парламенте законопроект "О признании утратившим силу Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 года №743-VII".

Об этом юрист сообщил на своем Telegram-канале.

"Уважаемые депутаты, к 6-й годовщине массовых убийств на Майдане, мы с Еленой Лукаш предлагаем вам зарегистрировать законопроект нашего авторства об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года.

Напомню, герои Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и десятки других корыстных и насильственных преступлений. Это наша гражданская и общественная позиция. Просим депутатов зарегистрировать", - написал Портнов.

Также юрист опубликовал пакет документов, необходимых для регистрации в Раде упомянутого проекта закона.

Напомним, бывший Президент Украины Петр Порошенко выплатил Портнову 3 500 гривен за ложь о государственном измене.

6 февраля Портнов открыл уже второй офис для оказания бесплатной юридической помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны на Донбассе, в г. Бахмут (Донецкая область).

Как сообщали Українські Новини, 30 января Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства журналиста Павла Шеремета.

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