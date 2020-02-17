Портнов вимагає перевірити чому Вакарчук заплатив податки за 4 роки лише зараз

Юрист Андрій Потнов зажадав від правоохоронних і фіскальних органів перевірити чому депутат Верховної Ради України та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заплатив податки від своєї 4-річної концертної діяльності лише в 2020 році.

Про це заявив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Після дюжини наших викриттів у несплаті податків від сотень концертів і корпоративів, Вакарчуку раптово заплатили гонорари 4-річної давності, - про це повідомив сам фігурант.

До цього роботодавці його не помічали, навіть незважаючи на те, що він вже півроку працює лідером парламентської партії, а після викриття відразу згадали й заплатили. А він, раз така справа, через 4 роки, сплатив за це якісь податки.

Молодець же. Тепер добре б слідчим шляхом перевірити усі ділові відносини з тими, хто перерахував фігуранту гроші, отримати санкцію на листування, мейли, телефонні контакти, облік вхідної корреспондеции, баланси і звітність, щоб зрозуміти чи враховувався в компанії цей борг перед Вакарчуком або вони сфальсифікували його лише зараз, коли проблему наділи на голову.

Також депутату пора сходити на детектор та пояснити всім, чому він 4 роки не просив повернути йому гроші, а йому їх раптово повернули. І чому компанія-організатор концертів отримувала гроші відразу після співів фігуранта, а з ним 4 роки не розраховувалася, а він все одно співав у кредит", - написав Портнов.

Нагадаємо, 13 лютого Вакарчук, прес-служба якого відмовилася коментувати його гонорар за виступ в Мінську в грудня 2019 року, вніс зміни у свою декларацію, зафіксувавши в ній майже 13 млн гривень доходу.

За інформацією Портнова, у 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча його гурт "Океан Ельзи" назвав це "комерційною діяльністю".