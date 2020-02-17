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17 февраля 2020, понедельник, 13:35 79
Общество 2020-02-17T13:42:33+02:00
Українські Новини
40 дней от катастрофы самолета МАУ в Тегеране: в "Борисполе" открывают сквер памяти

40 дней от катастрофы самолета МАУ в Тегеране: в "Борисполе" открывают сквер памяти

Кира Молчанова
Борисполь, МАУ, Авиакатастрофа в Иране, Иран, Крушение МАУ

После того, как Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", в международном аэропорту "Борисполь" в понедельник, 17 февраля, заложили сквер памяти жертв авиакатастрофы самолета.

Прямую трансляцию события вело "Радио Свобода".

17 февраля прошло 40 дней с момента трагедии в Тегеране. Поэтому было принято решение в этот день открыть на территории аэропорта сквер памяти жертв авиакатастрофы и установить мемориальный камень.

Позже на этом месте собираются возвести мемориал. Для этого проведут открытый конкурс среди современных скульпторов.

Как сообщали Українські Новини, Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания призывают Иран провести тщательное расследование крушения самолета МАУ по стандартами Международной организации гражданской авиации.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших 8 января в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины".

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