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17 февраля 2020, понедельник, 13:22 15
Экономика 2020-02-17T13:22:11+02:00
Українські Новини
Цены на свинину снизились на 5% за месяц

Цены на свинину снизились на 5% за месяц

Елена Литвин
цены на свинину, цены на мясо, Снижение цен, Свинина
Свинина. Фото: zerno-ua.com
Свинина. Фото: zerno-ua.com

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе снизилась на 5%, или на 2,2 гривны/кг до 41,2 гривны/кг по сравнению с ценами в середине января.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 15 января свинина реализовывалась по 43,4 гривны/кг, а на прошлой неделе (10-14 февраля) цена установилась на уровне 41,2 гривны/кг.

"По показаниям операторов рынка цены на живца свиней на неделе преимущественно варьировали в пределах 40-42,5 гривны/кг. Хотя эпизодически звучали высокие цены (в частности, 43 гривны/кг), диапазон опустился на 2 гривны/кг", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в начале второй декады февраля производители свинины реализовывали товарное поголовье на 0,5-2,5 гривны/кг дешевле, чем неделей ранее.

Усиление негативной динамики цен большинство участников рынка объясняет сезонными тенденциями, а также вялой торговой активностью.

Кроме того, операторы отмечают давление со стороны смежного рынка курятины, цены на которую продолжают снижение.

Учитывая это, большинство закупщиков ожидает дальнейшего понижения цен и сужения ценового диапазона на следующей неделе.

Как сообщали Українські Новини, Украина сокращает производство колбасы из свинины.

Тем временем эксперты прогнозируют, что цены на картофель не будут расти до лета.

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