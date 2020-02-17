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17 февраля 2020, понедельник, 13:00 57
Общество 2020-02-17T13:23:48+02:00
Українські Новини
Завтра КПВВ "Марьинка" закроют из-за ремонта

Завтра КПВВ "Марьинка" закроют из-за ремонта

Анна Рудык
КПВВ Марьинка, война на Донбассе, КПВВ, пункт пропуска, Марьинка
Марьинка. Фото: everyday.in.ua
Марьинка. Фото: everyday.in.ua

Пункт пропуска "Марьинка" Донецкой области будет закрыт 18 февраля из-за ремонта электрической сети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

18 февраля в пункте пропуска "Марьинка" пропуск граждан и транспортных средств осуществляться не будет.

Соответствующее решение было принято командующим операции Объединенных сил (ООС).

Госпогранслужба рекомендует гражданам для быстрого пересечения линии разграничения выбирать ближайшие к "Марьинке" пункты пропуска, в частности пункт "Новотроицкое".

Как сообщали Українські Новини, на пункте пропуска "Станица Луганская" запустили электромобиль для подвоза граждан

Ранее участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.

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