Завтра КПВВ "Марьинка" закроют из-за ремонта

Пункт пропуска "Марьинка" Донецкой области будет закрыт 18 февраля из-за ремонта электрической сети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

18 февраля в пункте пропуска "Марьинка" пропуск граждан и транспортных средств осуществляться не будет.

Соответствующее решение было принято командующим операции Объединенных сил (ООС).

Госпогранслужба рекомендует гражданам для быстрого пересечения линии разграничения выбирать ближайшие к "Марьинке" пункты пропуска, в частности пункт "Новотроицкое".

Как сообщали Українські Новини, на пункте пропуска "Станица Луганская" запустили электромобиль для подвоза граждан

Ранее участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.

Также на Донбассе боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный.