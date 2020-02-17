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17 февраля 2020, понедельник, 12:27 164
Кабмин 2020-02-17T12:38:14+02:00
Українські Новини
Кабмин утвердил новый порядок учета украинцев за границей

Кабмин утвердил новый порядок учета украинцев за границей

Надежда Комендантова
Украинцы, Кабмин, Справка, Диаспора, украинская диаспора
Справка. Фото: pixabay
Справка. Фото: pixabay

В то время, как Дубилет хочет посчитать жителей Крыма и Донбасса со спутников

Кабинет Министров утвердил новый порядок учета украинцев, проживающих за границей.

Об этом говорится в постановлении №85 от 29 января, передают Українськi Новини.

Так, вводятся 3 вида консульского учета: постоянный, временный и учет усыновленных детей.

Согласно постановлению, о пребывании на консульском учете и снятии с консульского учета заграничными дипломатическими учреждениями выдаются справки со специальным штрих-кодом (QR-кодом).

В этот QR-код вносится информация, которая содержится в учетной карточке.
Справки, выдаваемые лично, подписываются уполномоченным должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения, подпись скрепляется малой гербовой печатью учреждения.

При отправке справки с помощью Интернета и ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел уполномоченное должностное лицо подписывает ее с применением электронной подписи.

За выдачу справок консульский сбор не взимается.

Также постановлением устанавливается, что выдача таких справок осуществляется после ввода в эксплуатацию необходимых технических и программных средств по обмену информацией.

Кроме этого, МИД в месячный срок после поступления документов об усыновлении ребенка от Министерства социальной политики направляет их в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждения и поручает взять ребенка на консульский учет.

Если усыновители-иностранцы или граждане Украины, постоянно проживающие за границей, не обратились в посольство или консульство с заявлением о взятии усыновленного ребенка на консульский учет, уполномоченное должностное лицо вносит сведения о ребенке на основании документов, поступивших от МИДа, и письменно уведомляет усыновителей о необходимости обратиться в посольство или консульство.

После взятия на консульский учет усыновленного ребенка посольство или консульство безотлагательно письменно информирует об этом МИД.

Срок пребывания на постоянном консульском учете не ограничен, но граждане Украины обязаны каждые 10 лет обращаться в заграничное дипломатическое учреждение для актуализации данных о себе.

Срок пребывания на временном консульском учете - 1 год. Данное постановление вступает в силу с 1 марта 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, на консульском учете в Китае находится 592 гражданина Украины, инфицированных новым видом коронавируса (2019-nCoV) среди них нет.

Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев.

По данным переписи, Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

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