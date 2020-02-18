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18 февраля 2020, вторник, 05:50 415 Карта
Жизнь 2020-02-18T07:37:11+02:00
Українські Новини
Шторм с ураганным ветром уйдет: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Шторм с ураганным ветром уйдет: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Надежда Комендантова
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Кошки. Погода. Фото: reading
Кошки. Погода. Фото: reading

После прихода в понедельник масштабного циклона Victoria из Европы, погода в Украине в течение недели будет все больше похожа на весеннюю. Однако уже к концу недели придет похолодание и осадки. 

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погода во вторник, 18 февраля, будет больше напоминать март, чем февраль.

Днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +13 градусов. Дожди наиболее вероятны в западной части, небольшие осадки возможны в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

Ветер синоптик прогнозирует западный и юго-западный, умеренный.

Погода в Киеве во вторник будет теплой. Воздух прогреется до +8…+10 градусов, существенные осадки маловероятны.

Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным, говорит прогноз погоды.

В то же время, как сообщил синоптик Виталий Пострыгань, на этой неделе ожидается порывистый ветер и рекордное тепло. "Обширний и мощный ЦИКЛОН "VICTORIA" изрядно портит погоду на западном побережье Европы, в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, странах Скандинавии, Балтии", - предупредил он. 

По словам синоптика, во вторник поступления теплого воздуха с юга приведет к резкому потеплению, температура воздуха повысится до +8 .. + 11º. Однако будет дуть сильный ветер.

"Во второй половине недели, благодаря противодействия южного антициклона, существенных осадков не ожидается. Ветер стихнет. Температура ночью 0 + 2º, днем ​​только 3-7º тепла", - написал он.

В выходные же, по мнению синоптика, атмосферные фронты с запада принесут в Украину мокрый снег и дождь. 

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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