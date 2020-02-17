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17 февраля 2020, понедельник, 09:40 1557
Верховная Рада и партии 2020-02-17T09:42:08+02:00
Українські Новини
Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе

Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе

Таня Войтюк
Верховная Рада, Рынок земли, Уголовный кодекс, Гражданство, Коррупция, Рада
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

В то время как рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, на этой неделе, с 18 по 21 февраля, Верховная Рада продолжит работать в режиме пленарных заседаний.

Об этом свидетельствует повестка дня парламента на неделю, обнародованная на сайте Верховной Рады. 

Так, 18 февраля депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли. Кроме того, предлагается включить в повестку проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Во втором чтении Рада рассмотрит изменения в закон "О предотвращении коррупции".

На следующий день, 19 февраля, депутаты должны рассмотреть изменения относительно вопросов функционирования банковской системы. Запланированы к рассмотрению в первом чтении законопроекты по вопросам гражданства, жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

В четверг, 20 февраля, Верховная Рада рассмотрит изменения в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата и относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз.

В повторном втором чтении рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

В пятницу, 21 февраля, депутаты планируют обсудить проекты законов по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения и изменения в законы о труде.

Как сообщали Українські Новини, с 2021 года тарифы за коммуналку будут устанавливаться органами местного самоуправления.

Тем временем ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

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Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе
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