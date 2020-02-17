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17 февраля 2020, понедельник, 08:43 2673
Общество 2020-02-17T08:44:43+02:00
Українські Новини
Сильные порывы ветра: в столице объявили штормовое предупреждение

Сильные порывы ветра: в столице объявили штормовое предупреждение

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Украине, Штормовое предупреждение, Ветер, Укргидрометцентр, ГосЧС, Укравтодор, Киев, Прогноз, Прогноз погоды
Сильный ветер. Фото: Gismeteo
Сильный ветер. Фото: Gismeteo

В то время как в Украину движется циклон Victoria из Европы, погода в Украине 17 февраля ухудшилась, а на утро объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с.

"По прогнозу УкрГидрометцентра, в Киеве утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что сегодня утром на территории Украины без осадков, в Днепропетровской области местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Днепропетровской области местами гололедица. На перевальных участках дорог без осадков.

В Киеве сегодня днем прогнозируют температуру воздуха от +7 до +9 градусов. Ночью термометры покажут до -1 градуса. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

В пятницу осадки обойдут только Винницкую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На остальной территории пройдут незначительные дожди. Днем температура будет колебаться от +2 до +6. Ночью термометры покажут от +2 до -2.

Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Напомним, 17 февраля отмечают день спонтанного проявления доброты.

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