Объем частных денежных переводов в Украину по итогам 2019 составил $12 млрд, - НБУ

Национальный банк заявляет, что по предварительным итогам 2019 года объем частных денежных переводов формальными и неформальными каналами в Украину составил 12 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.



При этом через системы перевода средств в страну поступило 2,3 млрд долларов.



Объем денежных переводов из Украины в прошлом году оценивается в 0,6 млрд долларов, из которых 0,4 млрд долларов были переданы через системы перевода.



Как сообщали Українськi Новини, в 2018 сумма поступлений от трудовых мигрантов оценена в 11,6 млрд долларов.



Ранее объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в январе-сентябре вырос на 35% до 140 млрд гривен. Это более чем на треть (35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.



Кроме того, украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств – резиденты США.



Тем временем, трудовые мигранты все чаще инвестируют деньги в недвижимость в Украине.