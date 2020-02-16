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  • Объем частных денежных переводов в Украину по итогам 2019 составил $12 млрд, - НБУ
16 февраля 2020, воскресенье, 17:46 52
Экономика 2020-02-16T17:46:01+02:00
Українські Новини
Объем частных денежных переводов в Украину по итогам 2019 составил $12 млрд, - НБУ

Объем частных денежных переводов в Украину по итогам 2019 составил $12 млрд, - НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Объем денежных переводов, денежные переводы, Переводы
Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк заявляет, что по предварительным итогам 2019 года объем частных денежных переводов формальными и неформальными каналами в Украину составил 12 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

При этом через системы перевода средств в страну поступило 2,3 млрд долларов.

Объем денежных переводов из Украины в прошлом году оценивается в 0,6 млрд долларов, из которых 0,4 млрд долларов были переданы через системы перевода.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 сумма поступлений от трудовых мигрантов оценена в 11,6 млрд долларов.

Ранее объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в январе-сентябре вырос на 35% до 140 млрд гривен. Это более чем на треть (35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств – резиденты США.

Тем временем, трудовые мигранты все чаще инвестируют деньги в недвижимость в Украине.

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