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  • На втором круизном лайнере Westerdam в Камбодже нашли коронавирус у женщины
16 февраля 2020, воскресенье, 15:05 140
Азия 2020-02-16T15:06:00+02:00
Українські Новини
На втором круизном лайнере Westerdam в Камбодже нашли коронавирус у женщины

На втором круизном лайнере Westerdam в Камбодже нашли коронавирус у женщины

Ольга Фандорина
Заболевание, Камбоджа, Коронавирус в Китае, Крузный лайнер
Лайнер Westerdam. Фото: twitter.com/USEmbPhnomPenh
Лайнер Westerdam. Фото: twitter.com/USEmbPhnomPenh

У пожилой пассажирки круизного лайнера Westerdam, который причалил в Камбодже, обнаружили смертельный коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Малайзия заявила в субботу, что 83-летняя женщина, которая находилась на борту MS Westerdam, управляемого подразделением Carnival Corp, прошла тест на коронавирус и получила положительный результат по прибытии в Куала-Лумпур из Камбоджи. Она была первой из судна, перевозившего 1455 пассажиров и 802 членов экипажа, с положительным результатом теста", - сообщается на сайте.

Оператор круизного судна запросил дополнительные тесты. Камбоджийская власть также призвала Малайзию пересмотреть результаты исследований.

"Вице-премьер Малайзии Ваз Азиза Ван Исмаил сообщил, что на американском судне было проведено повторное тестирование, и оно снова дало положительный результат. У ее мужа тест был отрицательным", - говориться в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Diamond Princess будет стоять на карантине до 19 февраля.

Также на японском лайнере заявили о двух зараженных коронавирусом украинцев.

Кроме того, украинцев, вернувшихся из зараженного коронавирусом Уханя, будут держать в санатории Обухова.

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