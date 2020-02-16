На втором круизном лайнере Westerdam в Камбодже нашли коронавирус у женщины

У пожилой пассажирки круизного лайнера Westerdam, который причалил в Камбодже, обнаружили смертельный коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Малайзия заявила в субботу, что 83-летняя женщина, которая находилась на борту MS Westerdam, управляемого подразделением Carnival Corp, прошла тест на коронавирус и получила положительный результат по прибытии в Куала-Лумпур из Камбоджи. Она была первой из судна, перевозившего 1455 пассажиров и 802 членов экипажа, с положительным результатом теста", - сообщается на сайте.

Оператор круизного судна запросил дополнительные тесты. Камбоджийская власть также призвала Малайзию пересмотреть результаты исследований.

"Вице-премьер Малайзии Ваз Азиза Ван Исмаил сообщил, что на американском судне было проведено повторное тестирование, и оно снова дало положительный результат. У ее мужа тест был отрицательным", - говориться в сообщении.