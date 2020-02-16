Китайцев, строящих объездную дорогу в Житомире, отправят на карантин

В то время как за сутки коронавирусом заразились две тысячи человек, работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить угрозу вспышки нового коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении Житомирской ОГА.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за рубеж около 40 работников из КНР работало на объекте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации Управления ГМС в Житомирской области, 13 февраля прибыл один сотрудник, которого осмотрели медики. Руководство компании, строящей дорогу, приняло решение – изолировать его на 14 дней. Также будут изолировать остальных сотрудников, которые приедут из Китая. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики.



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