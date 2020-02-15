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15 февраля 2020, суббота, 23:45 15
Внешняя политика 2020-02-15T23:50:33+02:00
Українські Новини
На сайте Мюнхенской конференции вернули план "завершения войны в Украине"

На сайте Мюнхенской конференции вернули план "завершения войны в Украине"

Валерия Драгомирова
Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности, План примирения, война на Донбассе
Мюнхенская конференция
Мюнхенская конференция

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вновь появился план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля. Через несколько часов текст плана исчез, но сейчас он снова доступен.

На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Как сообщали Українські Новини, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".


Кроме того, в США назвали неприемлемым план "завершения войны в Украине". 

Эксперты указывают, что "мюнхенский план" определяет проблему в первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее". По их мнению, это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.

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