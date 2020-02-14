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14 февраля 2020, пятница, 19:30 59
Внешняя политика 2020-02-14T19:31:19+02:00
Українські Новини
С сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине"

С сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине"

Валерия Драгомирова
Мюнхенская конференция по безопасности, Конференция в Мюнхене, Донбасс, Прекращение войны
Мюнхенская конференция
Мюнхенская конференция

План прекращения войны на Донбассе авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам был удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.

Как сообщали Українські Новини, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".


Кроме того, Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене. 

Тем временем Зеленский в ходе рабочего визита в Германию 14-15 февраля выступит на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной Украине, и проведет на ее полях ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

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