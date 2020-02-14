С сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине"

План прекращения войны на Донбассе авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам был удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.

Как сообщали Українські Новини, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".



Кроме того, Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.



Тем временем Зеленский в ходе рабочего визита в Германию 14-15 февраля выступит на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной Украине, и проведет на ее полях ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.