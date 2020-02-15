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15 лютого 2020, субота, 23:48 8
Зовнішня політика 2020-02-16T01:15:01+02:00
Українські Новини
На сайті Мюнхенської конференції повернули план "завершення війни в Україні"

На сайті Мюнхенської конференції повернули план "завершення війни в Україні"

Валерия Драгомирова
Мюнхен, Мюнхенська конференція з безпеки, Донбас, План примирення
Мюнхенська конференція
Мюнхенська конференція

На сайті Мюнхенській конференції з безпеки знову з'явився план примирення України і Росії авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради з міжнародних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

План з 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого. Через кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.

На сайті також зазначено, що серед підписантів - голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Як повідомляли Українські Новини, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську конференцію з безпеки, у співпраці з Російською радою з міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".


Крім того, у США назвали неприйнятним план "завершення війни в Україні".

Експерти вказують, що "мюнхенський план" визначає проблему в першому реченні: "конфлікт в Україні і навколо неї". На їх думку, цей опис приховує походження проблеми та унеможливлює пошук відповідного рішення.

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