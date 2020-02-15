На сайті Мюнхенської конференції повернули план "завершення війни в Україні"

На сайті Мюнхенській конференції з безпеки знову з'явився план примирення України і Росії авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради з міжнародних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

План з 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого. Через кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.

На сайті також зазначено, що серед підписантів - голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Як повідомляли Українські Новини, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську конференцію з безпеки, у співпраці з Російською радою з міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".



Крім того, у США назвали неприйнятним план "завершення війни в Україні".



Експерти вказують, що "мюнхенський план" визначає проблему в першому реченні: "конфлікт в Україні і навколо неї". На їх думку, цей опис приховує походження проблеми та унеможливлює пошук відповідного рішення.