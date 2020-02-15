Весеннее тепло днем и морозы до - 10 ночью: прогноз погоды на 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, в Украине будет сухо. Температура воздуха днем до +9 градусов тепла, ночью температура на востоке страны опустится до - 10. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в Киеве будет сухо, температура воздуха днем +5 +7, ночью температура опустится до +1 -1.

На западе Украины ожидается тепло до + 9, ночью температура воздуха опустится до -3.

На востоке +2 + 7 днем, температура ночью - 1 -10.

На юге страны температура воздуха днем +6 +8, ночью температура опустится до 0 - 3.

Прогноз погоды 16 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Тем временем согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.



Синоптики говорят, что в среднем температура в мире поднимется на 1,15 - 1,46 градусов по Цельсию.

Кроме того, на Сретение в Украине местами пройдут снегопады.