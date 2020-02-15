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15 февраля 2020, суббота, 20:13 21
Силовые структуры 2020-02-15T20:15:01+02:00
Українські Новини
Подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве арестовали на два месяца

Подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве арестовали на два месяца

Валерия Драгомирова
Шевченковский районный суд, Арест, Андрей Сотник, Убийство хирурга
Пподозреваемые. Фото: Facebook/Прокуратура Киева
Пподозреваемые. Фото: Facebook/Прокуратура Киева

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца для подозреваемых в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киеве.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

Исполнителю преступления и его сообщнику, который исполнял роль водителя, сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное по заказу из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, сообщнику инкриминирована ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов).

Подозреваемым угрожает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала иностранца, а также его сообщника по подозрению в убийстве пластического хирурга-косметолога, которое произошло 2 февраля в Киеве.

Также Нацполиция рассматривает три главных версии убийства пластического хирурга-косметолога в Киеве: убийство в связи с профессиональной деятельностью погибшего, личный конфликт и возможные финансовые обязательства.

Ранее неизвестный застрелил мужчину в центре Киева. По данным СМИ, им оказался пластический хирург Андрей Сотник.

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