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15 февраля 2020, суббота, 19:52 74
Кабмин 2020-02-15T19:53:12+02:00
Українські Новини
В Кабмине хотят приостановить проведение конкурса на должность предправления "Укрэнерго"

В Кабмине хотят приостановить проведение конкурса на должность предправления "Укрэнерго"

Таня Войтюк
Укрэнерго, Электроэнергия, Диана Давитян, Кабмин
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Кабинет Министров просит Министерство финансов приостановить проведение конкурса на должность председателя правления национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передают Українськi Новини.

"Было одобрено на заседании правительства", - сообщила она в ответ на вопрос о требовании правительства остановить проведение конкурса.

Других подробностей пресс-секретарь не сообщила.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кабмин требует приостановления конкурса на должность предправления "Укрэнерго" до обновления состава наблюдательного совета компании.

С октября 2015 года обязанности предправления "Укрэнерго" исполняет Всеволод Ковальчук.

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 млрд грн в год.

Тем временем и.о. предправления "Укрэнерго" получил 494,9 тыс. гривен зарплаты.

Напомним, в начале января "Укрэнерго" ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси. В "Укрэнерго" заявляли, что импорт электроэнергии впервые превысил экспорт.

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